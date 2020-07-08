Москва, , 15:05 — REGNUM Сотовые операторы, как и все другие предприятия, продолжат повышать цены вне зависимости от того, больше их услугами пользуются или меньше. Это инфляция, от неё никуда не деться, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков, комментируя повышение цен на сотовую связь.

«Просто в случае с сотовыми операторами, которых в России немного, это более заметно. В то же время, на фоне того, что граждане всё более активно пользуются услугами интернет-телефонии.

Доступность интернета в мире и в России будет только расти, бизнес сотовых операторов будет постепенно умирать. Но это произойдёт не очень быстро.

Пока же те, кто пользуется услугами мобильной связи в более традиционном формате, продолжат оплачивать участникам рынка то, отчего более прогрессивная часть пользователей их услуг отказывается, да и резервов для увеличения абонентской базы почти не осталось», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в I полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь в России в среднем увеличились на 8%, во II полугодии прогнозируют рост на 14%.

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