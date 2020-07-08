Москва, , 14:58 — REGNUM Промсвязьбанк может расширить своё взаимодействие с оборонно-промышленным комплексом за пределы гособоронзаказа. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил глава Промсвязьбанка Петр Фрадков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы поняли, что, работая с оборонно-промышленным комплексом, мы не можем и не должны концентрироваться только на работе с предприятиями. Система намного шире, будем разрабатывать программы, концентрироваться на работе с людьми — имею в виду сотрудников оборонно-промышленного комплекса и в том числе сотрудников силовых ведомств», — заявил Фрадков.

Среди первоочередных проблем банк видит большую закредитованность, слишком высокие ставки по ипотечным кредитам, выдаваемым молодым специалистам, работающих на предприятиях ОПК.

«Мы по отдельным, как я сказал, предприятиям уже такие программы начали разрабатывать», — подчеркнул он.

«Это вопросы защиты персональных данных, имея в виду специфический статус этих категорий сотрудников, при использовании финансовых продуктов. То есть создание некой экосистемы вокруг оборонно-промышленного комплекса — как банк с таким, может быть, не совсем банковским продуктом, но мы свою роль здесь видим и будем в этом направлении достаточно активно двигаться», — указал он.