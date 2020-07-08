Тбилиси, , 15:22 — REGNUM Грузия при решении, с какими странами открыть границы, должна руководствоваться не тем, сколько туристов оттуда приезжает, а тем, какая там эпидемиологическая обстановка. Об этом 8 июля в интервью телеканалу «Имеди» заявил министр финансов Грузии Иване Мачавариани.

Он отметил, что в странах, из которых в Грузию традиционно приезжали туристы, сейчас слишком высок уровень распространения коронавируса, и границы с ними открыть невозможно.

«Риск не оправдан, если мы откроем границу для страны, из которой приезжает много туристов, и в то же время там большой риск распространения вируса», — сказал Мачавариани.

Глава минфина также отметил, что доля туризма в экономике Грузии обычно составляла от 10 до 12%, а не 20%, как принято считать.

Напомним, 8 июля власти Грузии решили открыть границу для гостей из Германии, Франции, Эстонии, Литвы и Латвии.

Читайте ранее в этом сюжете: Берлин приветствует открытие Грузией границы для жителей пяти стран ЕС