Москва, , 14:52 — REGNUM Цены на квартиры в новостройках в старой Москве за время карантина выросли на 4%, в Новой Москве — на 9%, а в Подмосковье — на 7%. Об этом сообщил руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов в ходе онлайн-конференции для застройщиков.

«Цены росли. За период карантина в Москве в старых границах они прибавили 4%, в Новой Москве — 9%, в Московской области — 7%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года тоже прирост достаточно существенный», — рассказал Попов.

По его словам, рост цен вызвали три причины: переход рынка на эскроу-счета, маленькое количество новых проектов и дешёвая ипотека. Также эксперт отметил, что к концу года произойдет прирост примерно на 4−5% относительно текущих уровней.

Подобные процессы обусловлены обвалом спроса, который произошел на рынке новостроек за время карантина. В июне спрос начал восстанавливаться, но по сравнению с показателями прошлого года, падение все равно достаточно сильное. В старой Москве — 27%, в Новой Москве — 43%.

Также аналитик предположил, что вскоре рынок увидит эффект отложенного спроса — принесут деньги покупатели, которые не смогли сделать этого в апреле-мае. Полного восстановления рынка следует ожидать только через семь-восемь месяцев.