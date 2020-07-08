Москва, 8 июля 2020, 14:47 — REGNUM В законопроекте о дополнительных выплатах пенсионерам речь идет не о всех пенсионерах, а только о тех, кому больше 75 лет. Сейчас доплаты в размере 5 тыс. руб. получают только лица, достигшие 80 лет. Эта поправка в целом улучшит материальное положение пенсионеров, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия».
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