Москва, , 14:47 — REGNUM В законопроекте о дополнительных выплатах пенсионерам речь идет не о всех пенсионерах, а только о тех, кому больше 75 лет. Сейчас доплаты в размере 5 тыс. руб. получают только лица, достигшие 80 лет. Эта поправка в целом улучшит материальное положение пенсионеров, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«75 лет — это уже тот возраст, когда снижается трудовая активность, и, как правило, это уже неработающие пенсионеры, у которых низкий уровень жизни.

А вот расходы только увеличиваются, так как многие люди в таком возрасте имеют уже хронические заболевания и необходимо больше средств на лекарства, поддержание здоровья.

Многие в таком возрасте нуждаются в дополнительном уходе и это тоже дополнительные расходы.

Так что если законопроект будет принят, это даст возможность повысить хоть немного качество жизни российских пенсионеров более старшего возраста», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия».

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