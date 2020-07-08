Нижний Новгород, , 14:40 — REGNUM Торговые центры и любые другие магазины Нижегородской области получили официальное разрешение начать работу, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Главное условия для возобновления работы — подключения торговой точки к системе видеоаналитики. Это технология, использующая искуственный интеллект для автоматизированного получения данных на основании анализа изображений.

Как объясняют специалисты, с помощью этой системы можно отслеживать перемещения посетителей по магазину. Пользоваться примерочными по-прежнему пока запрещено, камеры будут фиксировать нарушения, если таковые будут.

Вторая функция видеоаналитики — распознавание лиц. Система позволяет определять очереди в магазине — можно посылать информационные сообщения продавцам, чтобы они открыли еще одну кассу.