Москва, , 14:38 — REGNUM Тема повышения пенсий очень активно и резонансно обсуждается несколько раз в год за все время независимости России в постсоветском периоде. Действительно, если сравнивать советскую пенсию и нынешнюю, то можно только ужаснуться и развести руками, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Как получилось, что потенциально такая богатая страна как Россия выделяет крохи пожилым людям, да еще цинично экономит на работающих пенсионерах — большая загадка.

Складывается впечатление, что государство любое, хотя бы даже символическое повышение пенсий использует как отличный информационный повод.

Это касается и любых инициатив от законодателей, особенно накануне выборов. Все хороши: и законодательная и исполнительная власти.

Мне непонятна позиция Минфина, она постоянно негативная и повторяет сообщение, что лишних денег у них нет. Так их надо найти, но только не через очередное позорное ослабление рубля. Есть масса других инструментов, чтобы решить бюджетные задачи и не опускать курс российской валюты.

А пока все останется на своих местах: выплаты пенсионерам будут поднимать чуть выше уровня официальной инфляции, это уже хорошая новость 2020 года. Но по сути жесткую экономию на стариках продолжат. Одновременно перед выборами будут озвучиваться новые просветленные идеи от власти или от людей, рвущихся к власти.

Но пока бюджет качественно не пополнится обесценившимися рублями рассчитывать на лишние пять или 10 тысяч рублей заслуженным престарелым людям не стоит — вся надежда теперь только на детей и близких людей.

По сути, все советские достижения в области социальной поддержки граждан, как и многие другие, были втоптаны в грязь еще 25 лет назад. Чуда теперь точно не случится, как минимум в ближайшее десятилетие», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым.

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