Киев, , 14:38 — REGNUM Наиболее серьезно почувствовать последствия пандемии коронавируса Украина сможет лишь в третьем квартале текущего года, заявил на пресс-конференции в Киеве 8 июля эксперт, экс-первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины и экс-первый заместитель министра финансов Анатолий Максюта.

Эксперт заявил, что в сложившихся условиях государство должно принимать более активное участие в экономических процессах с целью выхода из кризиса. Также он напомнил, что кабмин Шмыгаля не имеет своей программы действий, что «вызывает ряд вопросов».

Максюта напомнил, что есть два прогноза относительно степени падения экономики Украины — правительства, который предусматривает реальное падение ВВП на 4,8%, и МВФ — на 8,2%.

«Прогноз МВФ более близкий к реальности», — подчеркнул эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Украины заявляли, что наибольшие проблемы экономику страны ждут во втором квартале. Накануне был обнародован аналитический доклад Reuters, в котором говорится, что экономика Украина продемонстрирует падение на 10% во втором квартале нынешнего года (по сравнению с аналогичными показателями прошлого года), и полное восстановление за следующие шесть месяцев невозможно.