Москва, , 14:32 — REGNUM Инфраструктура Промсвязьбанка выдержала быстрый рост сотрудничества с предприятиями по гособоронзаказу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил глава Промсвязьбанка Петр Фрадков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«На банк приходится до 50% остатков, но принципиально важно, Владимир Владимирович, что, несмотря на достаточно активный рост этих значений, мы смогли обеспечить бесперебойное сопровождение гособоронзаказа — даже при том, что большое количество контрактов передавалось от других уполномоченных банков», — заявил Фрадков.

«Опасения о бесперебойности сопровождения гособоронзаказа, которые были в самом начале, когда мы обсуждали, каким образом начать работу банка… не было допущено ни единого срыва, сбоя», — подчеркнул он.

Министерство обороны полностью в этом смысле подтверждает высокую эффективность инфраструктуры банка, указал Фрадков.