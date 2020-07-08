Сеул, , 14:29 — REGNUM В Южной Корее наблюдается постепенное восстановление потребительской активности, однако экспорт продолжает падать. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Корейского института развития (KDI).

Согласно опубликованным данным, в мае текущего года объём промышленного производства в стране сократился на 5,6%, производство в сфере услуг — на 4%, а розничные продажи, напротив, выросли на 1,7%, инвестиции в производственные мощности — на 3,6%.

Известно, что рост показателя в розничных продажах связан с предоставлением населению единовременной финансовой помощи.

Между тем, экспорт товаров продолжает сокращаться на протяжении четырех месяцев подряд из-за снижения спроса. В июне экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 10,9%, а импорт — на 11,4%.

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