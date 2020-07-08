Москва, , 14:26 — REGNUM Промсвязьбанк вышел на лидирующие позиции с точки зрения сопровождения расчётов по гособоронзаказу и кредитования предприятий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил глава Промсвязьбанка Петр Фрадков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Сейчас можно с уверенностью говорить, что банк вышел на лидирующие позиции как с точки зрения сопровождения расчётов по гособоронзаказу, так и с точки зрения кредитования самих предприятий отрасли», — заявил Фрадков.

«Статус опорного банка закреплён законодательно. В этом смысле мы проделали определенный путь для того, чтобы, скажем так, (закрепить институционально) Промсвязьбанк как банк, опорный для оборонно-промышленного комплекса», — указал он.

В настоящее время банк уже сопровождает не менее 60% всех контрактов, которые заключены в сфере гособоронзаказа, отметил Фрадков.