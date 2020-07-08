Киев, 8 июля 2020, 14:25 — REGNUM Доля государственного сектора в экономике Украины за первый квартал 2020 года составила 11,8%, сообщает 8 июля министерство экономики страны.
Для сравнения — за 9 месяцев 2019 года данный показатель составил 12,2%.
Также, согласно источнику, удельный вес количества субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 4,2%. При этом удельный вес чистого дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 10,2%.
ИА REGNUM напоминает, что глава фонда госимущества Дмитрий Сенниченко ранее заявил, что сегодня на Украине 3,6 тыс. государственных предприятий, которыми управляет 96 разных органов власти. Комитеты, маленькие агентства и за 2019 г. «это все хозяйство» сгенерировало убытки государству в размере более 170 млрд грн. До этого Сенниченко сообщал, что примерно 1 тыс. госпредприятий нынешние власти планируют приватизировать, еще 1178 — ликвидировать.