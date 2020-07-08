Чита, , 14:16 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали актуальные оперативные данные по количеству безработных в регионе. Всего на 8 июля 2020 г. в регионе насчитывается 26 586 таких граждан, тогда как ещё в конце мая их было 13 763, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уровень безработицы составляет 5,1%. Только за одни сутки безработными признаны 164 человека.

С 1 марта 2020 г. за содействием в поиске подходящей работы обратились всего 30 578 человек, безработными признаны 25 375. Также увеличилось число тех, кто получает пособие по безработице в размере 14 556 руб., сейчас таких 8754 человека. Увеличилось также численность получающих доплату на несовершеннолетних детей в размере 3000 руб. — до 4199 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, только за один день 7 июля — безработными признаны 767 человек. Также известно, что с начала марта, в период эпидемии коронавируса, свои ИП закрыли 92 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье за сутки безработными признаны более 700 человек