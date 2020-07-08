8 июля 2020 | Время чтения 2 мин

Антон Покатович, , 14:25 — REGNUM В середине недели курсу рубля удается продолжить укрепление до уровней 71,2−71,3 рубля за доллар. Нефть остается вблизи уровней 43$. При текущих вводных мы считаем, что укрепление рублевого курса может быть вызвано действием локальных факторов. Например, продажи российской валюты под конверсию дивидендов и заработанных прибылей иностранными инвесторами (в иностранную валюту) могут сменяться повышением спроса российских компаний на рубль для выплаты рублевых дивидендов. Заметим, что поддержка рубля такими локальными факторами выглядит хрупкой, оснований для возвращения рублевого курса к постепенному ослаблению сейчас остается больше.

Курс рубля Иван Шилов © ИА REGNUM

В первую очередь следует обратить внимание на тот факт, что рыночные настроения остаются смешанными. Рост числа зараженных продолжается в крупных развивающихся экономиках, а также в США. Опасения второй волны пандемии сохраняются. Пока что данные опасения не приводит к ощутимым волнам risk-off. В то же время полагаем, что тревожность инвесторов в данной плоскости может продолжить нарастать в перспективе ближайших недель.

Также сомнения остаются и в устойчивости роста ценовой конъюнктуры нефтяного рынка. Давление на нефтяные цены может возрасти на горизонте 2−3 месяцев, что также увеличит давление на рубль.

Фактор снижения объёмов продажи валюты ЦБ с ежедневных уровней, превышающих 10 млрд рублей, до ежедневных уровней в 5,7 млрд рублей в течение июля-начала августа не оказал существенного давления на рублевый курс. Однако с течением времени ослабление данного инструмента рублевой поддержки также будет учитываться в котировках в виде повышения давления на курс нацвалюты.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Санкционные риски для рубля также сохраняют свою актуальность. В предвыборный период в США тема антироссийских санкций может получать новые витки активизации в любой момент. Наиболее близким видится риск реализации очередного витка санкционного давления в отношении проекта «Северный поток — 2». С приближением даты финализации решения датского суда в отношении разрешения на продолжение работ по укладке трубопровода, санкционный фон по РФ может ухудшаться, что также будет увеличивать давление на курс российской валюты.

Ожидаем, что в ближайшие дни курс рубля под воздействием различных локальных и временных факторов может формироваться в диапазоне 70,7−73 рублей за доллар. В перспективе ближайших недель ожидаем возвращения курса рубля к умеренному ослаблению в диапазоне 71−74 рублей за доллар.