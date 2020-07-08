Тбилиси, , 14:25 — REGNUM Старые здания поликлиник в Тбилиси нужно приватизировать с тем условием, что будет сохранен их медицинский профиль. Об этом 8 июля заявил мэр грузинской столицы Каха Каладзе на совещании с городским правительством, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Поскольку мэрия не в состоянии привести медицинские учреждения в порядок, Каладзе поручил подчиненным подготовить все к аукциону.

«Эти здания были построены десятилетия назад и до сих пор не были отремонтированы. И я еще не говорю об оборудовании, — сказал градоначальник. — Поликлиники должны быть отчуждены таким образом, чтобы сохранить статус медучреждения».

Стоит отметить, в июне Каладзе заявил, что из-за введения режима чрезвычайного положения в бюджет Тбилиси потерял более $150 млн.