Душанбе, , 14:07 — REGNUM К началу осени 2020 года в городе Вахдат, расположенному в 19 км от столицы Таджикистана города Душанбе, планируется сдать в эксплуатацию тюрьму камерного типа для заключённых, отбывающих наказание за преступления террористического характера.

Начальник Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) министерства юстиций страны Мансурджон Умаров отметил, что сейчас на объекте продолжаются строительные работы, хотя большая их часть уже завершена.

По его словам, в новой тюрьме будут содержаться осуждённые, которых переведут из столичного исправительного учреждения №1.

Однако никакой информации о том, что будет дальше со зданием старой тюрьмы пока нет.

Ранее на прошедшем 20 ноября 2019 года «Пенитенциарном форуме» Умаров заявил о возведении тюрьмы для граждан, осуждённых за террористические преступления, по специально разработанному компетентными ведомствами и министерствами страны совместно с экспертами проектного института проекту с учётом всех международных стандартов.

Отметим, что на сегодняшний день в стране действует 19 уголовно-исполнительных учреждений: шесть из них предназначены для содержания задержанных под стражей, а оставшиеся 13 — исправительные учреждения.