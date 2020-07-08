Чита, , 14:06 — REGNUM Забайкальскому краю удалось справиться со взрывным распространением коронавируса в регионе, число новых выявленных носителей SARS-CoV-2 постоянно снижается. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, уже завтра, 9 июля, в регионе, в рамках второго этапа снятия ограничений, открываются летние кафе и веранды.

«Летние кафе и веранды могут открыться при соблюдении определенных санитарно-эпидемиологических мер и требований Роспотребнадзора. Необходимо провести дезинфекцию, обеспечить соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. Также важно уведомить Минэкономразвития и Роспотребнадзор края по открытию веранд при стационарных заведениях», — пояснил заместитель председателя правительства региона Александр Бардалеев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 8 июля в Забайкальском крае подтвердились 36 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Их общее число достигло 3516.

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