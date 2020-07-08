Москва, , 14:03 — REGNUM Частные независимые автозаправочные станции в России нуждаются в государственной поддержке. Об этом заявил президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша, сообщает 8 июля «Интерфакс».

По его словам, ситуация с ценообразование на топливном рынке тяжело переживается частными заправками. Это связано с ростом оптовых цен на нефтепродукты.

В некоторых регионах оптовые и розничные цены практически сравнялись, а малые АЗС вынуждены работать в убыток. Аркуша добавил, что розничные сети АЗС необходимо признать пострадавшими от пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля глава Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин заявил, что бензин в России дорожает из-за ремонта на нефтяных заводах во время пандемии и ограничения импорта.

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