Севастополь, , 14:01 — REGNUM Отличительной чертой сегодняшнего Севастополя является довольно слабая экономика, не позволяющая нести расходы города без федеральных дотаций, считает заслуженный юрист России, кандидат в губернаторы Севастополя Иван Соловьёв. «Однако при правильном и современном подходе, город в состоянии сам себя обеспечивать. Как минимум. И зарабатывать, как максимум», — заявил он, комментируя предложение сделать бесплатным общественный транспорт Севастополя.

По его словам, устарели и некоторые подходы относительно предназначения города. «Какое из них должно доминировать? Город базирования Черноморского флота или курортный центр. Уверен, что сегодня можно и нужно совместить все главные составляющие городской среды. Город-герой, база базирования флота, агропромышленный и портовый центр полуострова, место курортного отдыха и оздоровления, — отметил Соловьёв. — Дороги Севастополя не справляются с все возрастающим транспортным потоком. Одним из вариантов может стать бесплатный общественный транспорт в городе. Это огромное подспорье для пенсионеров и людей с невысокими доходами. Кроме того, это будет стимулировать людей пользоваться городским общественным транспортом. Будет меньшая амортизация дорожного покрытия, так как большая часть горожан просто пересядет в бесплатный транспорт. Все это просчитывается и может даже оказаться выгодным городу. Возьмем хотя бы опыт ряда европейских городов».

Он обратил внимание, что оппоненты ссылаются на то, что электротранспорт очень дорог. Ответ прост: не надо устраивать витиеватых цепочек посредников при закупке техники, цена потеряет сразу 30−40 процентов. Кроме того, электрическая энергия в разы дешевле привычных бензина и солярки. По его словам, окупаемость наступит в короткие сроки. «Кроме того, не загрязняется окружающая среда, что значительно повышает качество жизни граждан и снижает расходы на экологию. Экономить на здоровье людей и уникальном черноморском климате недопустимо. Чистый город с уникальным воздухом и морем может стать и базой для развития медицинского туризма», — подчеркнул Соловьёв.

Он также считает необходимым упорядочить так называемый «камерный» режим на дорогах. Сегодня камеры расставлены так, что являются настоящими ловушками для автомобилистов. И направлены не на снижение аварийности и соблюдение ПДД, а на пополнение бюджета. Отчасти городского, а отчасти непонятных организаций.

«В Севастополе 265 солнечных дней в году. А это значит, что город обладает огромным количеством уникальной бесплатной и возобновляемой «зеленой» энергии, которая может быть использована от полноценного энергообеспечения агропромышленных предприятий до получения опресненной воды и питания общественного бесплатного электротранспорта. Не забудем про городское освещение и другие энергозатратные неотложные городские нужды. Это технологии будущего, к которым мы неизбежно придем. И чем раньше, тем лучше. И почему бы нашим южным городам не стать здесь первопроходцами», — пояснил Соловьёв.