Чита, , 14:01 — REGNUM Чита (Забайкальский край) намерена расширить троллейбусный парк на 30 единиц за счёт подарка из Москвы. Как сообщает сегодня, 8 июля, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова экс-зампреда правительства Забайкалья Марата Мирхайдарова, в сентябре текущего года мэр Сергей Собянин направит транспорт в столицу региона.

«Я продолжаю оставаться неравнодушным к Забайкальскому краю, на общественных началах помогая правительству региона развивать эти территории. Мы попросили направить 30 троллейбусов из Москвы в Читу. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал эту инициативу. Сейчас проводятся все необходимые процедуры», — пояснил чиновник.

Напомним, ранее вопрос бесплатного получения из Москвы списанных троллейбусов рассматривали в Алтайском крае. Однако в «Горэлектротрансе» считают, что приобретать списанные вагоны из Москвы экономически невыгодно. К тому же столичные трамваи отличаются моделью от барнаульских. А это значит, придётся перестраивать ремонтные цеха.

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