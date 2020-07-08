Москва, , 14:00 — REGNUM Отели и санатории на черноморском побережье Крыма до сентября включительно. Об этом сегодня, 8 июля, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает «Крыминфом».

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Он уточнил, что полностью забронированы номера в среднем ценовом сегменте, а номера класса люкс и те, от которых отказались, пока есть в наличии.

Аксёнов подчеркнул, что массового повышения стоимости отдыха в Крыму не зафиксировано. Есть только единичные случаи повышения цен на путевки.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на размещение в качественных отелях Краснодарского края и Крыма повысились из-за повышенного спроса.

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