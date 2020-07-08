Москва, , 14:00 — REGNUM Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство первого этапа технопарка с многофункциональным научно-производственным комплексом на юге Москвы. Об этом 8 июля сообщил председатель комитета Олег Антосенко.

Объект возведут на Варшавском шоссе за счет инвестора. По словам Антосенко, разрешение оформлено до 22 мая 2022 года.

«Комплекс будет состоять из четырех корпусов и вспомогательных строений для реализации проекта по созданию бизнес-производственного центра «Технопарка». Здание сложной конфигурации своей низкой частью разместится вдоль Варшавского шоссе. В бизнес-центре разместятся офисные помещения, на первом этаже оборудуют кафе и зоны отдыха. В двухэтажной подземной части создадут паркинг на 389 машино-мест», — сказано в сообщении пресс-службы.

Олег Антосенко также отметил, что по поручению Сергея Собянина Мосгостройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности строительства.