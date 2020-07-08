Стокгольм, , 15:30 — REGNUM На фоне выпадающих доходов граждан и финансовых трудностей во время пандемии коронавируса в Швеции растет число тех, кто испытывает проблемы при оплате аренды жилья. Еженедельно десятки шведов обращаются Ассоциацию арендаторов с просьбой об отсрочке выплат. Об этом 8 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

В последнее время на горячую линию Ассоциации арендаторов Швеции поступает все больше звонков от граждан, у которых возникли проблемы с оплатой аренды из-за прямых финансовых последствий пандемии коронавируса. Каждую неделю к ним обращаются порядка 150−250 граждан.

Анна одна из тех, кто не может оплатить своем проживание в съемном жилье. Сейчас она проживает на юге Стокгольма.

«Вероятно, только в мае я начала понимать, что смогу как-то справиться еще примерно один месяц. Вот если я не получу зарплату уже в июле, то я не смогу», — поделилась Анна.