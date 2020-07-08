Стокгольм, , 14:01 — REGNUM Несмотря на пандемию коронавируса и выпадающие доходы граждан в Швеции этим летом наблюдается оживление на рынке недвижимости. Прежде всего, речь идет о росте продаж кондоминиумов. Об этом 8 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

По данным статистического сайта шведских риэлторов Mäklarstatistik, в июне 2020 года было продано более 10 000 кондоминиумов, что на 1 300 домов больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В мае количество проданных кондоминиумов сократилось, но затем тенденция изменилась.

«Это рекордное число продаж кондоминиумов», — заявил менеджера по развитию Mäklarstatistik Ханс Флинк, добавив, что в июне месяце в течение недавних лет это цифра никогда не превышала 10 000 проданных домов.

Тот факт, что июнь стал рекордным месяцем по числу продаж, подтверждается статистикой таких сайтов, как Hemnet и Broker Statistics. Риэлторы ожидают, что спрос на недвижимость сохранится до июля.