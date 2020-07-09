Стокгольм, , 10:19 — REGNUM Муниципальные власти Стокгольмского региона требуют послаблений при осуществлении выплат в рамках национальной системы перераспределения доходов среди регионов Швеции с разным уровнем доходов, поступающих посредством собранных налогов. Причина нежелания столичной мэрии заключается в том, что во время эпидемии коронавируса в Швеции Стокгольм пострадал больше всего и следовательно понес больше всего затрат на экстренное обеспечение функционирования системы здравоохранения в городе. Об этом 8 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что в настоящее время на территории Швеции действует национальная система перераспределения доходов среди муниципальных образований посредством перечисления средств со стороны более богатых городов и коммун в пользу менее развитых частей страны с точки зрения суммы собранных налогов. Первую строчку в списке муниципалитетов по сумме собираемых налогов, безусловно, является Стокгольмский регион. Так, по данным журналистов, в настоящее время он является единственным нетто-плательщиком, и в течение 2020 года в среднем соберёт 682 шведских крон ($72,3) с одного жителя для уплаты налога на выравнивание.

Согласно заявлению финансового управляющего Стокгольма Ирен Свенониус, столичные власти настаивают на переносе выплат. Свенониус подчеркнула, что эти деньги нужны городу для налаживания функционирования системы ухода и здравоохранения в городе во время продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции.