Москва, , 13:49 — REGNUM Федеральное агентство по туризму намерено завершить работу над национальным проектом «Туризм» до конца 2020 года. Об этом заявила замглавы Ростуризма Евгения Чухнова, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По ее словам, у туристической отрасли большой потенциал. Нацпроект «Туризм» охватит все сферы, влияющие на конкурентоспособность туристской отрасли в России.

Чухнова уточнила, что это касается маркетинга, инфраструктуры, транспортной доступности. Также важны меры властей по поддержке туризма, продвижению внутренних направлений и цифровизации отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм рассматривает новые чартерные программы для всех регионов России.

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