Москва, , 13:48 — REGNUM Министерство промышленности и торговли России вмещает в себя слишком много функций, что может приводить к конфликту интересов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов в ходе «правительственного часа» с участием главы Минпромторга Дениса Мантурова.

«В целом в отношении Минпромторга необходимо отметить, что его деятельность совмещает более 25 советских министерств. Ведомство регулирует и одновременно контролирует все отрасли промышленности: от лёгкой до авиастроения, торговлю, внешнюю, внутреннюю, и электронную. Всё это может привести к внутриведомственному конфликту, потому что цели у торговли и промышленности разные», — заявил Кутепов.

По его мнению, в связи с этим имеет смысл рассмотреть предложение о разделении функций и, в частности, передать торговлю отдельному ведомству, поскольку «результат такого разброса налицо».

«Очевидно, что прорыва промышленности нет ни по каким отраслям. По государственным программам и нацпроектам переносятся показатели и сроки выполнения, Счётная палата отмечает отсутствие стратегии, с которой надо согласовывать все программы и нормативные документы в сфере промышленности и торговли. Министерство не должно затыкать дыры, оно должно развивать промышленность, тем более в условиях необходимости возрождения российского производства», — констатировал Кутепов.