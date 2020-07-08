Вашингтон, , 13:44 — REGNUM Поставки сжиженного природного газа из Соединённых Штатов в Европу и Азию становятся неэффективными. Потребность в импорте американского СПГ сокращается на фоне падения мирового спроса из-за мягкой зимы, ограничительных мер, вводимых из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также заполнение до пределов хранилищ по всему миру. Об этом говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

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Отмечается, что ранее были отменены свыше 110 экспортных поставок СПГ из США, запланированных на лето 2020 года. Их них более 70-ти предполагаемых в июне и июле, ещё свыше 40 — в августе. При этом с конца марта транспортировка газа в американские экспортные терминалы снизилась более чем наполовину, когда уровень поставок в терминалы достиг рекордных 277,5 млн кубометров в день.

«Низкие спотовые цены на природный газ и СПГ в Европе и Азии снизили экономическую жизнеспособность экспорта СПГ из США, который крайне чувствителен к ценам», — отметили в EIA.

По прогнозам минэнерго США, экспорт американского сжиженного природного газа начнёт расти в сентябре 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова заявлял, что американский СПГ в Европе никогда не был конкурентоспособен. По её словам, речь идёт не только о конкуренции с Газпромом и другими поставщиками газа в Европу по трубопроводам, но и с другими поставщиками СПГ.

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