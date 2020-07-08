Москва, , 13:48 — REGNUM Рост доходов населения в ближайшее время в России весьма маловероятен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Перспективы восстановления доходов населения, как и перспективы восстановления российской экономики, как говорят аналитики, «ниже рынка». Вероятно, падение ВВП и доходов будет хуже среднемировых показателей, а посткризисное восстановление ниже и дольше. Для нового экономического рывка нужны новые драйверы, которыми при должном подходе могут стать национальные проекты, привлечение иностранных инвестиций или технологический прорыв», — сказал Манкевич.

Однако все потенциальные драйверы требуют длительной и методичной работы по развитию институтов и соответствующих реформ. Россия сохраняет ряд преимуществ и в 2020-е годы и может обеспечить высокий темп роста за счет привлечения азиатских инвестиций подобно тому, как было в 2000-е за счет инвестиций западных. Но ситуация, уверен эксперт, требует дополнительной поддержки властей и более активной работы с деловым сообществом и деловыми ассоциациями.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский экономист осудил скупость власти в период кризиса