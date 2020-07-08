Москва, , 13:35 — REGNUM Повышение цен операторами сотовой в первом полугодии 2020 года объясняется необходимостью компенсировать выпадающую выручку от режима самоизоляции из-за коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Пока рост номинальной заработной платы на 5,6% фактически компенсировал увеличение тарифов, но во втором полугодии следует ожидать как минимум стагнации доходов населения и в то же время дальнейшего повышения тарифов на сотовую связь на 14:%.

При этом вряд ли российские граждане будут пользоваться мобильным интернетом или голосовой связью меньше, чем раньше.

Во всем мире акции сотовых компаний считаются защитными бумагами, в кризис их доходы относительно стабильны.

Они традиционно платят высокие дивиденды, которые превышают банковские депозитные ставки. На Мосбирже — это акции МТС», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в I полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь в России в среднем увеличились на 8%.

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