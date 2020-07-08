Москва, , 13:38 — REGNUM Радикальное увеличение количества электронных госуслуг заложено в общенациональном плане по восстановлению экономики, что делает киберзащиту одной из важнейших задач. Об этом говорится в видеообращении премьер-министра РФ Михаила Мишустина к участникам онлайн-конференции по кибербезопасности Cyber Polygon.

Мишустин отметил, что подготовленный правительством антикризисный план основан на ускорении цифровизации экономики и госуправления. Запланировано радикальное увеличение количества доступных электронных государственных услуг и создание принципиально новых мер для поддержки цифрового бизнеса.

Он добавил, что весной киберпреступники стали активнее, при этом в основе 90% успешных атак лежат методы социальной инженерии. В таких условиях одной из важнейших задач является защита киберпространства, подчеркнул премьер-министр.

Кража конфиденциальных данных стала ещё одним вызовом, всавшим перед всеми экономиками мира, указал он.

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