Сеул, , 13:34 — REGNUM Корейская комиссия по связи наложила штраф на трех операторов мобильной связи в размере 51,2 млрд вон (~$42,8 млн) за предоставление незаконных субсидий абонентам сети 5G. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, на компанию SK Telecom был наложен штраф в размере 22,3 млрд вон (~$18,6 млн), KT — 15,4 млрд вон (~$12,8 млн), LG U Plus —13,5 млрд вон (~$11,2).

Отмечается, что с апреля по август прошлого года данные компании выплачивали значительные суммы для привлечения клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на коней апреля 2020 года число абонентов сети 5G в Южной Корее составило 6 339 917 человек.

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