Липецк, , 13:29 — REGNUM Заседание совета по инвестиционному климату в администрации Липецкой области 7 июля провёл глава региона Игорь Артамонов. Как сообщает ИА REGNUM, темой стало развитие конкуренции и рейтинг административного давления на бизнес, подготовленный Институтом экономики роста имени П. А. Столыпина по итогам 2019 года.

Согласно представленным данным, Липецкая область занимает 67 место. Игорь Артамонов отметил, что Липецкая область имеет хорошие показатели по объёмам инвестиций, однако давление на бизнес оказывается за счёт большого числа плановых и внеплановых проверок, штрафов, предупреждений и предостережений. По итогам заседания ведомствам было рекомендовано пересмотреть механизмы взаимодействия с бизнесом.

«В Липецкой области объём инвестиций на душу населения один из лучших в стране, но административное давление на бизнес немного тревожит. Тем не менее, по некоторым структурам есть положительные показатели. К примеру, мы являемся одним из лучших регионов по взысканию недоплат за работу. У нас очень маленькие суммы невыплаченной заработной платы в сравнении с другими субъектами. Но в то же время есть и перегибы, над которыми нам предстоит поработать. Уверен, что ситуация значительно улучшится», — прокомментировал Игорь Артамонов.

На заседании совета по инвестиционному климату была отмечена положительная работа ОЭЗ «Липецк». Согласно отчёту Министерства экономического развития РФ, липецкая особая экономическая зона признала лучшей в России по показателю эффективности функционирования за период с момента её запуска.