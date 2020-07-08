Москва, , 13:36 — REGNUM Падение доходов населения в связи с экономическим кризисом является проблемой не только России, но и других стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Снижение доходов населения не является сугубо российской проблемой. В тех же США происходит сокращение среднего класса. Цифровизация и начало четвертой промышленной революции приводят к сокращению традиционных рабочих мест среднего класса: квалифицированных рабочих, ряда малых и семейных предприятий. Один программист может заменить много «белых воротничков», чья работа теперь автоматизирована», — сказал Манкевич.

Таким образом рост средних доходов не приводит к росту медианного дохода, то есть растет неравенство и поляризация между богатыми и бедными. Например, в России индекс Джини (показатель расслоения общества) в 2019 году составил 41,7%, а децильный коэффициент (соотношение доходов богатых и бедных) — 15,6. Для сравнения: в Швеции индекс Джини составляет 23%, а децильный коэффициент равен 4.

«Наша картина, однако, далека от скандинавских стран и ближе к США и Китаю. Там коэффициент Джини также составляет 41−42%, что является высоким показателем неравенства. Вероятно, мы находимся в начале нового цикла супер-неравенства, которое технологии доведут до абсолюта. В новом технологичном мире 1% будет владеть основными активами, 5−15%, чья работа не автоматизируется, станут «новым средним классом» и сохранят работу, а остальные будут получать безусловный базовый доход, который позволит жить и удовлетворять основные потребности», — сказал Манкевич.

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