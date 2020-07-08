Нур-Султан, , 13:28 — REGNUM Стоимость новостроек в Казахстане по итогам июня 2020 года выросла на 5,9% по сравнению с июнем 2019 года, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.

Стоимость благоустроенного жилья на вторичном рынке выросла на 7,8%, до 209,5 тыс. тенге ($510) за кв. метр, неблагоустроенного жилья — на 6,6%, до 129,3 тыс. тенге ($315), аренда — на 8,7%, до 1,58 тыс. тенге ($3,84). Средняя стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках по состоянию на 1 июля составила 298,4 тыс. тенге ($726).

Напомним, по итогам первых пяти месяцев 2020 года стоимость жилья в Казахстане на вторичном рынке выросла на 3,2%, а за год — на 7,6%. По состоянию на 1 июня стоимость одного квадратного метра благоустроенного жилья составляла 208 148 тенге ($506,7).

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