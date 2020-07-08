Уфа, , 13:32 — REGNUM Птицефабрику «Восход-СТ» посетил глава Башкирии Радий Хабиров во время рабочей поездки в Гафурийский район республики. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба главы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ходе поездки в этот район Радий Хабиров посетил социальные и инфраструктурные объекты, а также предприятия агропромышленного комплекса.

Так, в селе Родина глава республики посетил птицефабрику «Восход-СТ», на которой реализуют проект модернизации фермы на 167 тысяч кур. В случае его реализации, производство яиц увеличится до 50 млн штук, а производство мяса кур увеличится до 50 тонн в год. При этом объём инвестиций составляет 140 млн рублей.

По словам руководителя птицефабрики Рустама Бакирова, предприятие испытывает трудности в получении льготного кредитования.

Радий Хабиров пригласил бизнесмена на заседание «Инвестиционного часа», где будут рассмотрены меры государственной поддержки данного предприятия.

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