Подгорица, , 13:27 — REGNUM В Черногории был выдан первый паспорт по программе предоставления гражданства за инвестиции, которая стартовала 1 января 2019 года.

Издание Vijesti со ссылкой на собственные источники сообщает, что первый экономический гражданин — представитель России.

Информацию о получении паспорта подтвердила компания Henley&Partners, которая является одним из трех лицензированных посредников в проекте.

Программа экономического гражданства Черногории рассчитана на три года и выдачу до 2 тысяч экономических паспортов. Для получения такого паспорта нужно инвестировать средства в приоритетные проекты, определенные правительством.