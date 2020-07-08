Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM У начавшегося в мае 2020 года роста цен на бензин есть сразу несколько причин, от ремонтов на нефтяных заводах в период эпидемии до введенного ограничения на импорт, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 8 июля, глава Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин, комментируя высказывания лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.

Как сообщалось ранее, Миронов предложил провести парламентское расследование и выяснить, почему в мае 2020 года, вопреки обещаниям властей, цены на бензин (АИ-95) выросли на 30%. Депутат убежден, что имел место сговор, также он отметил, что необходимо разобраться с ситуацией, при которой компаниям намного выгоднее поставлять нефтепродукты за пределы России, а не на внутренний рынок.

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« Когда началась эпидемия и были введены ограничения, объем потребления нефтепродуктов упал на 40−50%. Готового продукта было слишком много, и нефтяные компании начали снижать объемы производства, по договоренности с министерством ставить заводы на плановый ремонт — весной вместо, например, осени.

Производство, таким образом, сократилось, и в это время карантин закончился. И уровень потребления не просто восстановился — он превысил показатели 2019 года. Почему? Потому что люди пересели с общественного транспорта на личный. Потому что они поехали в отпуск на машинах, а не на поездах.

Нефтепродуктов на внутреннем рынке стало не хватать, а экспортные контракты надо было выполнять. На этом фоне, чтобы поддержать отечественного производителя, власти запретили импорт дешевого продукта, чем только усугубили дефицит. Когда продукта мало, цена на него, как известно, растет.

Здесь можно констатировать ошибку регулятора: они одобрили слишком много ремонтов, они не впустили в страну импорт. Когда стало очевидно, что потребление восстанавливается, а объемов не хватает, нефтяные компании не сумели оперативно насытить рынок: они объясняют это отсутствием технологической возможности сделать это быстро.

Мне кажется верной идея проведения парламентского расследования. Нам нужны системные решения. Нужно построить такую систему регулирования, которая бы не допускала перекосов, подобных нынешним. Мы знаем, какие объемы необходимы нашему внутреннему рынку, поэтому выстроить такую систему вполне возможно « , — отметил Олег Ашихмин.

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