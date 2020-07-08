Москва, , 13:19 — REGNUM Кандидат в президенты США Джо Байден «прочищает мозги» китайцам, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 8 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещание Байдена ввести пошлины на импортируемые в США товары из КНР.

«Китайцы уповали на демократов. Они не понимали реальной ситуации в Америке. Они не понимали объективных закономерностей. И поэтому они уповали на демократов против республиканцев — «демократы за глобализацию, а мы глобализацию оседлали». И теперь Байден прочищает им мозги, — сказал Делягин. — Очень внятно и очень чётко дав понять, что дело не в глобализации. А в том, что США считают, что Китай должен вернуться к состоянию времён опиумных войн. Просто при Трампе торговые войны были «неправильные», а при Байдене — «правильные».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что для РФ пошлины США будут безболезненны.

Читайте ранее в этом сюжете: Готова ли Америка отказаться от поставок урана из РФ для своих АЭС?