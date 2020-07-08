Москва, , 13:17 — REGNUM Меры поддержки населения и предпринимателей на фоне кризиса в России оказались весьма скромными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

По его словам, на фоне скромных антикризисных мер непонятно, зачем затягивали пояса последние годы, если даже в кризисный момент кубышка не распечатывается.

«Сейчас мы видим сокращение расходов на национальные проекты: расходы на нацпрограмму «Демография» — за два года они будут урезаны на 150 млрд рублей. Почти вся сумма относится к пересмотру планов по поддержке семей с детьми. Логика правительства следующая: семьи с детьми и так поддержали прямыми выплатами, поэтому расходы на нацпроект можно сократить», — сказал Манкевич.

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