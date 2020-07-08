Москва, , 13:12 — REGNUM За январь-май 2020 года самой большой популярностью в России на вторичном рынке пользовались модели немецкого бренда Mercedes-Benz. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За пять первых месяца текущего года российские автолюбители купили 42 тыс. подержанных автомобилей Mercedes-Benz. Это на 13% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Второе место в топе наиболее покупаемых премиальных машин на вторичном рынке занимает BMW. Их в России было перепродано 40,6 тыс. единиц, что на 8% меньше прошлогоднего уровня. Тройку лидеров замыкает ещё один «немец» — Audi (30,6 тыс. ед.; — 14%).

Четвёртое и пятое места в рейтинге занимают соответственно Lexus (17 тыс. ед.; — 10%) и Volvo (10,2 тыс. ед.; — 18%).

Напомним, с января по май нынешнего года в России было перепродано более 168 тыс. подержанных машин премиум-сегмента — на 12% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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