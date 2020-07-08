Москва, , 13:10 — REGNUM Россияне начинают активнее путешествовать: количество бронирований за первую неделю июляпо сравнению с июнем выросло вдвое. Об этом ИА REGNUM заявили в сервисе OneTwoTrip.

Чаще всего в первую неделю июля россияне бронировали авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Также в топ вошли Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Махачкала, Уфа и Анапа.

Уже можно выделить направления, популярность которых стремительно растёт. Так, в Симферополь куплено на 35% больше авиабилетов, чем в июне, в Сочи — на 20%, а в Анапу — на 10%.

Средняя стоимость перелёта в этом году снизилась на 11%: авиабилет по России в первую неделю июля 2020 года стоил 6 300 рублей по сравнению с 7100 рублями в аналогичный период 2019-го.

В топе наиболее популярных направлений для путешествий на поезде — Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Кроме того, в первую неделю июля клиенты OneTwoTrip приобрели довольно много ж/д билетов в Нижний Новгород, Тюмень, Сочи, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Адлер и Казань.

По сравнению с июнем уже выросла популярность Сочи (туда куплено на 15% больше билетов), Адлера (+10%) и Краснодара (+7%).

Путешествие на поезде летом 2020 года также обойдётся несколько дешевле, чем год назад. Средняя стоимость ж/д билета на первой неделе июля составила 2 500 рублей, тогда как в 2019 году она равнялась 2 700 рублям.