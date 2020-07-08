Киев, , 13:07 — REGNUM На Украине заявили, что 2019/2020 маркетинговый год завершился новым историческим рекордом по экспорту зерновых.

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба министерства развития экономики, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Согласно источнику, на внешние рынки поставлено 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 6,8 млн тонн больше чем в прошлом маркетинговом году.

Наибольшая доля экспорта приходится на кукурузу (30,3 млн тонн) и пшеницу, а также смесь пшеницы и ржи — 20,5 млн тонн.

ИА REGNUM напоминает, что в этом году, согласно прогнозу властей, урожай на Украине составит на 7−10 млн тонн или на 10−15% меньше прошлогоднего из-за тяжелых погодных условий — весенней засухи, которая сменилась летними наводнениями.