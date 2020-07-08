Чебоксары, , 13:01 — REGNUM В Чувашии в I квартале 2020 года почти в 1,5 раза чаще расплачивались банковскими картами, чем год назад. Связано это, в том числе, с ростом количества организаций торговли и услуг, принимающих к оплате карты, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Национального банка по Чувашии.

По данным банкиров, в январе-марте 2020 года в республике с использованием платежных карт совершено более 54,2 млн операций на 24,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом число операций увеличилось на 45%, сумма оборота — на 28%.

«Росту способствует удобство использования банковских карт и увеличение числа организаций торговли и услуг, принимающих их к оплате», — говорят в банке.

Отмечается, что в организациях торговли и услуг установлено почти 26 тыс. электронных терминалов, что на 19% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Всего в Чувашии на 1 апреля 2020 года выпущено более 2 млн банковских карт. Из них почти 29% составляют карты национальной платежной системы «Мир».