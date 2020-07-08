Сеул, , 13:01 — REGNUM Объём экспорта товаров из Японии в Южную Корею достиг минимальной отметки за последние 11 лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

Согласно опубликованным данным, в мае 2020 года экспорт товаров из Японии в Южную Корею сократился на 18%, до 329,3 млрд йен (~$3,06 млрд), что является самым низким показателем с февраля 2009 года.

Известно, что ввоз продуктов питания сократился на 41,6%, сырья — на 48,9%, ископаемого топлива — на 69,5%, химической продукции — на 27,9%, электронного оборудования — на 11,1%, транспортного оборудования — на 61,1%.

Эксперты отмечают, что основными причинами снижения показателя является снижение спроса в условиях пандемии коронавируса, избыточные поставки железа и нефтепродуктов на мировом рынке, а также введение экспортных ограничений со стороны Японии и бойкотирование японских товаров южнокорейскими потребителями.