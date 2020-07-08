Ташкент, , 12:56 — REGNUM Заседание рабочей группы по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО) прошло впервые за 15 лет, сообщили 8 июля в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли республики.

Заместитель генерального директора ВТО А. Вулф приветствовал решение Узбекистана возобновить процесс присоединения республики в ВТО. Участники заседания решили организовать двусторонние переговоры по обеспечению доступа на рынок товаров и услуг.

Переговоры пройдут с 20 по 31 июля. Будет также принято решение о переходе к следующей стадии переговоров — подготовке фактологического резюме.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочая переговорная группа по выступлению Узбекистана в ВТО создана в 1998 году.

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