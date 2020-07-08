Москва, , 12:56 — REGNUM Нефтяные котировки словно бы перемалываются в первые дни июля между двумя жерновами, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Рынок доволен практически полным восстановлением прежних объёмов спроса из Китая, где последние индикаторы деловой активности очень оптимистичны, а в июне в сервисном секторе Китая эти данные и вовсе вышли на свежий пик почти за 10 лет.

«Представители Саудовской Аравии даже утверждают, что спрос на нефть из Поднебесной восстановился на 95%, что может быть преувеличением, но характеризует настроения.

Эти новости по идее могли бы затянуть цены наверх повыше, но в реальности стоимость марки Brent плотно застряла с начала июля между отметками в $41 и $43.50 за баррель, и просочиться выше ценам пока не удаётся.

При сохранении давления наверх на каждую новую попытку роста быстро находятся продавцы, которые скидывают цену обратно, хотя и каждый раз недалеко.

Такова техника, а фундаментально сырьевые рынки беспокоят обнаружения рекордного числа носителей коронавируса в некоторых штатах США.

И хотя большинство из этих носителей бессимптомные, а власти США явно не собираются закрывать вновь из-за этого экономику страны, все эти новости как минимум тормозят восстановление потребительского спроса в Америке, сдерживают они и планы развития компаний.

Котировкам акций Amazon, Google, Facebook, Apple на американских биржах это не мешает бить рекорды, но остальные бумаги реального сектора подтягиваются за ними вверх медленнее, и на нефтяной спрос, на нефтяной рынок всё это оказывает положительное воздействие, но окажется ли его достаточно?

В то же время, даже при относительно малых корректировках вниз на рынках акций, нефть тут же сползает вниз быстрее. Динамика на рынках акций останется главным драйвером для нефтяных «качелей», направление следующего шага на фондовых определит затем и крупные шаги по нефти, но пока амплитуда колебаний нефтяных цен имеет высокие шансы оставаться всё в том же коридоре.

Важный момент сегодня — данные по запасам в хранилищах США, неделей раньше они показали неожиданное снижение более чем на 7 млн баррелей, что явно помогло тогда ценам, и теперь многое зависит от сегодняшней порции статистики по запасам, которая выйдет в 17:30 по мск», — пояснил эксперт.

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