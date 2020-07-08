Вашингтон, , 12:55 — REGNUM По итогам первой половины 2020 года больше всего в Соединённых Штатах в сегменте среднеразмерных пикапов было продано Toyota Tacoma. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Всего за шесть месяцев текущего года в США было продано 104 698 экземпляров пикапа Tacoma. Во втором квартале показатели продаж Toyota Tacoma составили 51 062 единицы. Это на 19,8% меньше, чем за аналогичный период год назад.

На втором месте по продажам в сегменте среднеразмерных пикапов американская модель Ford Ranger. Во втором квартале 2020 года данное авто приобрели 25 008 американских автолюбителей — на 68,1% больше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает Chevy Colorado с результатом 19 843 проданных пикапа (-37,3%).

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