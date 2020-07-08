Москва, , 12:51 — REGNUM Рубль 8 июля вернулся к уровням начала недели после обновления минимумов, достигнутых в последний раз в мае. Волна укрепления, начатая 7 июля после обеда, пока не исчерпала себя, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Курс доллара опустился на 0,5% до 71,10 руб., курс евро — на 0,4% до 80,25 руб. До конца дня следует ожидать возврата к уровням закрытия предыдущего дня к 71,50 руб. и 80,60 руб. соответственно. Исходя из текущего новостного потока текущие успехи национальной валюты, вероятно, носят временную природу.

Импульсом к началу технической коррекции накануне стало улучшение ситуации на рынке энергоносителей. Вышедшие поздно вечером данные от Американского института нефти носили смешанный характер и понизили степень опасений в отношении выходящей сегодня аналогичной статистики от минэнерго США. Аналитики ведомства отметили, что рынок от состояния переизбытка в апреле перешел в состояние дефицита в июне.

Накопленные запасы будут сокращаться темпом в 1,8 млн барр/сутки и к средним за последние пять лет значениям они вернутся к концу 2021 году. По этой причине в минэнерго США повысили цены на нефть марки Brent на этот год до $40,50. Все это способствовало переходу цен на нефть в боковик и ослабило давление на рубль.

После коррекции на рынке ОФЗ ушло давление продавцов и на этом рынке, что также позволило рублю почувствовать большую уверенность в своих силах. Возможно, на поведение игроков повлиял отчет влиятельного издания Politico, которое усомнилось в том, что в Конгрессе США едва ли будет найден консенсус в отношении введения новых санкций против России из-за спекуляций насчет связей с боевиками из движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сегодня российский Минфин проведет аукцион по размещению флоатеров, которые не привлекают интерес со стороны нерезидентов, поэтому поддержки от них ждать не стоит.

В целом среднесрочные перспективы рубля выглядят неблагоприятными. На фоне сокращения экспортных доходов (на это указывают цены на газ и сокращение до минимальных с 2003 года поставок нефти из морских портов) и отложенного спроса на импорт уменьшается объем валютных резервов в банковской системе.

Вместе с уменьшением продаж иностранной валюты Банком России в рамках исполнения бюджетного правила с 10,2 млрд руб. до 5,7 млрд руб. это создает предпосылки для ослабления рубля в течение ближайших недель-месяцев.

Ситуация может усугубиться в случае ухудшения настроений на внешних рынках. Факторами этого могут стать: ужесточение риторики между США и Китаем, больший фокус на ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом, а также стартующий сезон квартальных отчетов на следующей неделе.

Накануне на фоне более медленного снятия ограничений Европейская комиссия ухудшила прогноз снижения ВВП Еврозоны в 2020 году с — 7,7% до — 8,7%», — полагает эксперт.

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