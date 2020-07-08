Москва, , 12:49 — REGNUM Американские пошлины на российские товары, о необходимости которых высказался кандидат в президента США Джо Байден, безболезненны для экономики РФ, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 8 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Для Российской Федерации такие пошлины не болезненны. Потому что российский экспорт в США критически мал, — сказал Делягин. — И это экспорт товаров, от которых американцы не могут отказаться. Помимо пресловутых ракетных двигателей, это, например, основная часть урана, который потребляют атомные электростанции в США. Насколько я могу судить. Я ничего не имею против того, если американская энергетика останется без урана».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, что Байден пытается перехватить антикитайскую повестку президента США Дональда Трампа.

Читайте ранее в этом сюжете: Джо Байден решил скопировать программу Дональда Трампа – Делягин

Читайте развитие сюжета: Надежды Китая на Демократическую партию США не оправдались – Делягин