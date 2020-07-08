Москва, 8 июля 2020, 12:49 — REGNUM Американские пошлины на российские товары, о необходимости которых высказался кандидат в президента США Джо Байден, безболезненны для экономики РФ, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 8 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, что Байден пытается перехватить антикитайскую повестку президента США Дональда Трампа.
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